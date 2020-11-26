DZIDZIO заявив, що змінив би Гімн України: співак назвав альтернативу

Український співак DZIDZIO (Михайло Хома) заявив, що зробив би державним гімном пісню "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний") замість "Ще не вмерла Україна".

За словами артиста, зараз в України дуже войовничий гімн, а альтернативний варіант відображає бажання всіх українців. Про це йшла мова в інтерв'ю для проєкту "Без Грима" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Україну. Там ідеально все, там все є. Багатьох людей не влаштовує "Ще не вмерла...", але так само багато хто не прислухаються, що там співається України, а не Україна. Тобто "України ні слава, ні воля". Це більше войовничий гімн, який писався, коли не було України", – висловився Михайло Хома.

DZIDZIO охарактеризував Гімн України. Скриншот відео

Він додав, що дійшов такого висновку, коли записував гімн з молодіжним оркестром і проаналізував гімни європейських держав.

"Я зробив аналіз гімнів всіх європейських держав, прослухав, як у них, і як у нас в різних варіантах виконаннях. Зрозумів, що це був би супер-гімн", – зазначив співак.

Воджночас він додав, що офіційний гімн зараз відображає традиції боротьби за незалежність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні "Металіст" в Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва" в жовтні 2019 року. Тоді його виступ викликав бурхливу реакцію в українців. Також DZIDZIO вразив виконанням гімну в центрі Києва на День Незалежності України разом з симфонічним оркестром на Софійській площі.