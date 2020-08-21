DZIDZIO вразив виконанням Гімну України з симфонічним оркестром

Олена Кордунова Люди 15:55, 21.08.2020 Оновлено: 16:19, 21.08.2020

Популярний виконавець DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України з Молодіжним симфонічним оркестром і вразив користувачів мережі.

Відео було опубліковано на YouTube-сторінці співака. У коментарях до нього багато українців відзначили, що спів DZIDZIO розчулив їх до глибини душі (щоб подивитися ролик, доскрольте новинувниз).

"Для мене велика честь виконувати Гімн України! Я вкладаю в це безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!" – зазначив артист.

DZIDZIO виконав Гімн України з оркестром
FootBoom

Користувачі мережі розхвалили DZIDZIO за професійний потужний вокал і за проникливе виконання гімну. Багато з них також похвалили його за громадянську позицію та патріотизм.

"Краще виконання і подача Гімну України! Заграв новими, свіжими і яскравими фарбами", – відзначили коментатори.

"Звучить дуже проникливо, душевно, без відразливого холодного офіціозу. Приємний тембр голосу. Ось такий гімн треба вмикати в Україні на заходах", – додали інші.

YouTube
YouTube
YouTube

Відзначимо, вперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні "Металіст" в Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва" в жовтні 2019 року. Тоді його виступ викликав бурхливу реакцію серед українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше DZIDZIO вразив мережу виконанням "Духовного Гімну України" на слова "Боже великий, єдиний" ("Молитва за Україну") Олександра Кониського.

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