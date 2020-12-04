DZIDZIO випустив позитивний новорічний кліп і повеселив шанувальників

Український співак DZIDZIO (Михайло Хома) презентував нову новорічну пісню під назвою "Зимова казка". Цією композицією артист вирішив підняти святковий настрій своїм шанувальникам.

Музикант нагадав усім, як важливо в цьому році зібратися з близькими людьми на новорічні свята. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, кліп вийшов дуже веселим і запальним. Відзначимо, що в ньому також знявся колишній колега DZIDZIO Назар Гук (відомий як JULIK).

Кадр з кліпу на пісню "Зимова казка" Скриншот

У мережі користувачі оцінили нову композицію співака. Крім того, їх захопив кліп на пісню – шанувальники засипали музиканта компліментами.

"Зовсім скоро Новий Рік, а ця пісня так і піднімає святковий настрій! Дякую!"

"Дякую тобі, Міша, за твою творчість, за те, що ти даруєш людям щастя! Гарна пісня, відмінний кліп!"

"Я зловив хороший передноворічний настрій від цього кліпу! Весело, позитивно!"

"То більше, ніж бомба! Мені сподобалося, насміялася від душі!", – пишуть у коментарях.

DZIDZIO засипали приємними коментарями Скриншот

Користувачам мережі сподобалася нова пісня DZIDZIO Скриншот

Шанувальники DZIDZIO у захваті від його нової пісні та кліпу Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український співак DZIDZIO (Михайло Хома) заявив, що зробив би державним гімном пісню "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний") замість "Ще не вмерла Україна".