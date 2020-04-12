DZIDZIO вразив виконанням "Молитви" з симфонічним оркестром. Відео

Популярний виконавець DZIDZIO (Михайло Хома) записав "Духовний Гімн України" на слова "Боже великий, єдиний" ("Молитва за Україну") Олександра Кониського.

Прем'єра відбулася в неділю, 12 квітня. Відео було опубліковано на YouTube-сторінці співака (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

DZIDZIO

Зазначається, що "Молитва" була записана виконана з Молодіжним симфонічним оркестром України в київському Будинку звукозапису, єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати понад сотню музикантів і хористів.

Ідея проєкту виникла у Михайла Хоми під час роботи над Державним Гімном ще в минуле Різдво.

DZIDZIO

"В процесі підготовки до проєкту "Державний Гімн України" в певний момент я зрозумів, що повинен обов'язково записати і "Духовний Гімн України". У нас склалася чудова команда разом із молодими талановитими музикантами зі всієї України і молитву "Боже великий, єдиний..." вони виконували разом зі мною вперше", – розповів DZIDZIO.

Робота над "Молитвою", як зазначив він, завершилася в особливий день – на Благовіщення.

Режисером відео став давній друг Михайла – Володимир Шурубура. Основною локацією була обрана пам'ятка історії та духовності – Софіївський собор (Софія Київська).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фронтмен групи "DZIDZIO" Михайло Хома виконав гімн України перед матчем 6-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020 Україна - Литва у жовтні 2019 року.

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