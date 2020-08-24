Український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності, офіційно відкривши святкові заходи в столиці.

Артист виступив разом із симфонічним оркестром на Софійській площі. Відео з потужним виступом DZIDZIO захопило користувачів мережі (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Про те, як Україна святкує 29-ту річницю незалежності, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

DZIDZIO вразив виконанням Гімну України Скриншот відео

Так, артист виступав перед офіційним зверненням президента України Володимира Зеленського до українців.

Користувачі мережі прийшли в захват від професійного виконання і сильного вокалу українського артиста. Ролик поширили в мережі, а в коментарях до нього залишили масу компліментів на адресу Михайла Хоми.

"Браво! Ось як треба виконувати Гімн! Я плакала, у мене просто мурашки по шкірі", – зазначили користувачі.

DZIDZIO виконав Гімн України на День Незалежності в Києві і вразив мережу

DZIDZIO виконав Гімн України на День Незалежності в Києві і вразив мережу

DZIDZIO виконав Гімн України на День Незалежності в Києві і вразив мережу

Зазначимо, що вперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва" в жовтні 2019 року. Тоді його виступ викликав бурхливу реакцію в українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше DZIDZIO захопив мережу виконанням "Духовного Гімну України" на слова "Боже великий, єдиний" ( "Молитва за Україну") Олександра Кониського.

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