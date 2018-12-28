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DZIDZIO побили в Києві: з'явилося перше відео зі співаком

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Український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома), на якого в п'ятницю, 28 грудня, у центрі Києва напали невідомі, прокоментував ситуацію.

Так, в інтерв'ю для "Інформатора" він заявив, що готовий у законному порядку відстоювати свої інтереси і добитися справедливого покарання для нападників. Відео було опубліковане на офіційній сторінці видання у Facebook (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

DZIDZIO побили в Києві: з'явилося перше відео зі співаком

DZIDZIO (Михайло Хома)

Фото: скріншот

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"Я відчуваю себе зараз упевнено. У мене є образа і я хочу про неї розповісти. Я хочу заявити про таку проблему в Україні. І своїм прикладом показати тим людям, які бояться звертатися у поліцію, що в нашій країні існує закон і правосуддя. Тому я хочу довести цю справу до кінця", — прокоментував DZIDZIO.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як DZIDZIO привів фанів у захват новим фото. Артист поділився знімком без фірмового атрибуту.

Особа
Михайло Хома Дзідзьо
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