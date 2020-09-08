DZIDZIO побили і пограбували в Києві: що вкрали в артиста

У співака Михайла Хоми, відомого під псевдонімом DZIDZIO, зловмисники під час нападу вкрали смартфон і особисті речі.

Про це повідомили в ефірі передачі "Сніданок з 1+1", пише сайт ТСН. Вони завдали йому легких тілесних ушкоджень і застосували сльозогінний газ.

Зараз винуватців інциденту розшукують співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що на співака DZIDZIO напали в Шевченківському районі Києва 6 вересня. Як розповіли виданню OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції столиці, інцидент трапився на вулиці Стрілецькій, неподалік від офісу зірки.

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв, що в грудні 2018 року група осіб вже нападала на Михайла Хому в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Представниця артиста розповідала, що ініціатором нападу був Михайло Мішков, також вона назвала ймовірні мотиви. Пізніше в мережі з'явилося відео моменту нападу.

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