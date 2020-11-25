DZIDZIO перехворів на коронавірус: співак розповів про стан

Популярний співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом DZIDZIO, перехворів на коронавірус і розповів, який перебіг мала його хвороба.

Також він зізнався, що робив під час самоізоляції. Про це артист повідомив в етері телеканалу "Україна".

DZIDZIO розповів, що не хотів про це говорити на публіку. Кілька тижнів його не було в соцмережі Instagram – саме в цей період він не афішував про вірус.

За словами знаменитості, він переніс хворобу в легкій формі, але водночас не відчував запахи. А час самоізоляції DZIDZIO провів на свою втіху.

DZIDZIO перехворів на коронавірус inlviv.in.ua

"Переглянув серіали, серій 70 на Netflix. Навів порядок у голові, щодо планування творчості – на п'ять років уперед. А ще добре відпочив. Усе шикарно, максимум – не відчував запахів, але в цьому теж свої плюси – я не перебирав їжею", – зазначив артист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у співака Михайла Хоми, відомого під псевдонімом DZIDZIO, зловмисники під час нападу вкрали смартфон й особисті речі.