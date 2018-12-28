DZIDZIO назвав ім'я нападника і розкрив подробиці: підозрюваний відповів

Український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома) розповів, що на нього напав рейдер Михайло Мішков, який раніше погрожував розправою.

Такий коментар після побиття артист дав телеканалу "112", уточнивши, що йому пошкодили барабанну перетинку.

"Він мене зупинив, сказав: "Я хочу поговорити дві хвилини". Я запізнювався на ефір. Він взяв мене за руку і каже, що "ні, ти будеш зі мною говорити". І тут підбігає якийсь чоловік, старший, не можу сказати, скільки йому років, і каже, що "ти ще раз таке зробиш, скривдиш мою маму... ти чого мою маму лякаєш?" Я в той момент не розумів, про що йдеться взагалі", – розповів співак.

DZIDZIO уточнив, що його відволікли і почали штовхати близько 7-8 чоловіків. Зокрема, артист отримав від високого чоловіка удар в обличчя, який зачепив вухо. Після йому зачепили ніс. Співак попросив дівчину викликати поліцію, після чого банда розбіглася по машинах і зникла.

"Мішкова вже до того, я бачив раз, він мене попереджав, що буде "тілесна розправа". Одного разу його не пустили на концерт, він передав моєму концертному директору, що може бути коліно простріляно, хребет. Якщо вони на мене, відому людину, так напали, то скільки людей в країні залякані живуть так. Хочу своїм прикладом показати, що рейдерства в Україні не буде", – додав він.

DZIDZIO (Михайло Хома) скріншот

Продюсер Анатолій Безух також написав в Facebook, що в організації нападу на Хому підозрюють Мішкова.

"Ці люди зустріли Михайла під будівлею ТАВР МЕДІА і завдали тілесних ушкоджень. Який тяжкості ці пошкодження – встановить тільки лікар і судово-медична експертиза. Зараз діагностували розрив барабанної перетинки лівого вуха. Михайло звернувся в поліцію із заявою і в лікарню за допомогою в обстеженні. І ми не залишимо цю справу і будемо звертатися до вищестоящих органів. І артист, а в першу чергу громадянин, потрапив в ситуацію, яка пов'язана з рейдерськими махінаціями і погрозами", – уточнив він.

У свою чергу сам Мішков сказав ТСН, що одного разу був на корпоративі, де виступав артист, і вирішив, що зможе заробити на цьому проекті і купив частку.

"Вирішив купити ці 25%. Законним способом уклали з Турко (екс-учасник групи DZIDZIO Олег Турко, - Ред.) договір, внесли до реєстру, переоформили. Потім, коли почали розбиратися, виявилося, що доходів у Михайла Хоми немає, хоча їх виступ, і я можу надати інформацію, коштує 25 тисяч доларів. Тому я звернувся до засновників-співвласників – це Безух Віктор, Анатолій Безух, Михайло Хома – і попросив надати мені документи як новому співвласнику, що відбувається з проектом", – зазначив Мішков.

За його словами, в наданні документів було відмовлено. Також його "інформували про наявність юридичної адреси, за якою необхідно звертатися".

"Поїхав за цією адресою в Радомишлі, але там стоїть тільки розвалена хата. Я навіть викликав поліцію, і вони це зафіксували. Глава селищної ради запевнив, що в цьому будинку ніхто не з'являється. Я під'їхав до Безуха і намагався з ними спілкуватися, але мене почали ігнорувати", – додав Мішков.

Він звинуватив артистів в несплаті податків, після чого на його адресу нібито посипалися погрози.

"І тут я побачив в Інтернеті, що Хома проводить прямий ефір на радіо. Я під'їхав до нього, він вискочив як божевільний, кричав "які відсотки, навіщо мене штовхати". Набігла якась масовка, кричала якась жінка, що викличе поліцію. я кажу: "я вже поліцію викликав, але я приїхав до вас з мировою пропозицією, давайте розберемося і я допоможу зробити ваш проект краще". Він лише казав, що викличе поліцію. Нехай проводять розслідування, хто і куди бив. Це мене намагалися побити – вже місяць за мною якісь незрозумілі люди ходять, якісь дзвінки з погрозами. Це Михайло Хома поводиться непорядно", – сказав Мішков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група осіб напала на Хому 28 грудня в центрі Києва. Йому завдали тілесних ушкоджень. Представник артиста розповіла, що ініціатором нападу є Михайло Мішков, також назвала ймовірні мотиви. Пізніше в мережі з'явилося перше відео з моменту нападу на DZIDZIO.