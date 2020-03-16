Зірка супергеройського фільму "Капітан Марвел", 47-річний британський актор Джуд Лоу, стане батьком в шостий раз.

Так, про те, що кохана знаменитості Філіпа Коен вагітна стало відомо завдяки знімкам, які потрапили в мережу. Звзначимо, що на фото 32-річна жінка зображена у вільному одязі, під яким помітний невеликий кругленький живіт. До речі, пару помітили на прогулянці в Лондоні.

Джуд Лоу

Філіпа Коен і Джуд Лоу Фото: instagram/marieclairerussia

Для другої дружини актора дитина стане первістком. У самого Лоу є п'ятеро дітей: троє від першого шлюбу з актрисою Седі Фрост (Рафферті, Руді та Айріс). Також актор став батьком дівчинки Софії у 2009 році від Саманти Берк, і дівчинки Ади від Кетрін Гардінг у 2015 році.

Джуд Лоу і Філіпа Коен

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