Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Знаменитий італійський дизайнер Джорджо Армані в суботу, 11 липня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 86 років.
Модельєр за роки своєї творчості зажив слави класика італійської елегантності – без його вечірніх нарядів не обходиться жоден світський раут. Найяскравіші виходи зірок у сукнях від Armani згадував OBOZREVATEL.
Джулія Робертс, Каннський кінофестиваль, 2016
Енн Хетеуей, Oscar's 2008
Кейт Бланшетт, Armani Privé, розшите кристалами SWAROVSKI, 2014
Кейт Мосс, обкладинка британського Vogue 2001 року
Леді Гага в Giorgio Armani Prive 2010
Наомі Уоттс, Oscar's 2013
Ніколь Кідман, Oscar's 2018
Ріанна, Греммі, 2012
Ніколь Кідман, Каннський фестиваль, 2014
Селін Діон, Oscar's 2011
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