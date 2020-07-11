Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Аліна Мельник Люди 07:05, 11.07.2020

Знаменитий італійський дизайнер Джорджо Армані в суботу, 11 липня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 86 років.

Модельєр за роки своєї творчості зажив слави класика італійської елегантності – без його вечірніх нарядів не обходиться жоден світський раут. Найяскравіші виходи зірок у сукнях від Armani згадував OBOZREVATEL.

Джулія Робертс, Каннський кінофестиваль, 2016

Енн Хетеуей, Oscar's 2008

Кейт Бланшетт, Armani Privé, розшите кристалами SWAROVSKI, 2014

Кейт Мосс, обкладинка британського Vogue 2001 року

Леді Гага в Giorgio Armani Prive 2010

Наомі Уоттс, Oscar's 2013

Ніколь Кідман, Oscar's 2018

Ріанна, Греммі, 2012

Ніколь Кідман, Каннський фестиваль, 2014

Селін Діон, Oscar's 2011

Раніше OBOZREVATEL назвав п'ять трендів від принцеси Діани, актуальні в 2020 році.

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