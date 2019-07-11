Джорджо Армані - 85: скільки мільярдів у знаменитого модельєра

11 липня народився італійський модельєр і підприємець, засновник компанії Armani і один з найбагатших людей Італії Джорджо Армані.

Дизайнер є співвласником готелю, що займає з 1 по 39-й поверхи дубайського хмарочоса Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі в світі, а також власником власної готелю в Мілані. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися біографію Армані.

WomanAdvice.ru

Джорджо Армані народився в північноіталійському місті П'яченца.

Прочитавши роман Арчібальда Кроніна "Цитадель", Армані захопився медициною і після закінчення ліцею вступив на медичний факультет Болонскoго університету. Деякий час він працював помічником фотографа, потім пішов служити в армію.

bonpost.ru

У 1961 році Армані став асистентом модельєра Ніно Черутти. Там він працював над шиттям, кроєм і побудовою лекал протягом наступних шести років, після чого деякий час працював стилістом у таких модельєрів як Унгаро і Дзенья.

StyleNews.ru

У 1974 році Джорджо Армані вперше представив колекцію під власним ім'ям. У 1980-1981 роках були створені підрозділи Giorgio Armani USA, Emporio Armani і Armani Jeans.

24СМІ

Зі станом в 8,5 мільярда доларів він є одним з найбагатших людей Італії і займає 131 строчку в рейтингу найбагатших людей планети за версією журналу "Форбс".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11 липня відомої російської актриси українського походження Лії Ахеджакової виповнився 81 рік.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!