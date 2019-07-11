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Джорджо Армані - 85: скільки мільярдів у знаменитого модельєра

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11 липня народився італійський модельєр і підприємець, засновник компанії Armani і один з найбагатших людей Італії Джорджо Армані.

Дизайнер є співвласником готелю, що займає з 1 по 39-й поверхи дубайського хмарочоса Бурдж-Халіфа, найвищої будівлі в світі, а також власником власної готелю в Мілані. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися біографію Армані.

Джорджо Армані - 85: скільки мільярдів у знаменитого модельєра

WomanAdvice.ru

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Джорджо Армані народився в північноіталійському місті П'яченца.

Прочитавши роман Арчібальда Кроніна "Цитадель", Армані захопився медициною і після закінчення ліцею вступив на медичний факультет Болонскoго університету. Деякий час він працював помічником фотографа, потім пішов служити в армію.

Джорджо Армані - 85: скільки мільярдів у знаменитого модельєра

bonpost.ru

У 1961 році Армані став асистентом модельєра Ніно Черутти. Там він працював над шиттям, кроєм і побудовою лекал протягом наступних шести років, після чого деякий час працював стилістом у таких модельєрів як Унгаро і Дзенья.

Джорджо Армані - 85: скільки мільярдів у знаменитого модельєра

StyleNews.ru

У 1974 році Джорджо Армані вперше представив колекцію під власним ім'ям. У 1980-1981 роках були створені підрозділи Giorgio Armani USA, Emporio Armani і Armani Jeans.

Джорджо Армані - 85: скільки мільярдів у знаменитого модельєра

24СМІ

Зі станом в 8,5 мільярда доларів він є одним з найбагатших людей Італії і займає 131 строчку в рейтингу найбагатших людей планети за версією журналу "Форбс".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11 липня відомої російської актриси українського походження Лії Ахеджакової виповнився 81 рік.

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Особа
Джорджіо Армані
Місце
Італія
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