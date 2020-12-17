Джордж Клуні підтримав Тома Круза, який обматюкав знімальну групу фільму "Місія нездійсненна 7"

Американський актор і режисер Джордж Клуні підтримав свого колегу Тома Круза, який нецензурно вилаяв знімальну групу фільму "Місія нездійсненна 7". Нагадаємо, що другий був обурений недотриманням членами команди антикоронавірусних заходів.

Клуні заявив, що повністю розуміє емоції, які проявив Круз. Адже, на його думку, він несе відповідальність не тільки за виробництво фільму, а й за всю команду. Про це повідомляє видання Deadline.

"Він не перегнув палицю. У цій ситуації він несе за всіх відповідальність, тому він має рацію. Якщо виробництво фільму стане, багато хто втратить роботу. Люди повинні розуміти це і нести відповідальність", – заявив Джордж.

Однак Клуні зазначив, що якби таке сталося на його знімальному майданчику, він би відреагував інакше.

"Те, як поводився Круз, – просто не в моєму стилі, можу тільки припускати, як відреагував би я. До того ж ми не знаємо всіх обставин. Можливо, його колеги вже десять разів порушували правила до цього", – додав Клуні.

Стало відомо, що Том Круз планує відправитися в космос заради зйомок фінальної частини фільму "Місія нездійсненна".

Також актор проїхався на даху потяга під час зйомок цього фільму.

"Місія нездійсненна" – це серія фільмів-бойовиків, що складається із шести частин, випущених із 1996 до 2022 року та заснована на однойменному телесеріалі. У центрі сюжету – історія агента Ітана Ханта, якого грає Том Круз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що фільм "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі не зніматимуть в Україні. Для зйомок були знайдені більш відповідні локації в інших країнах.