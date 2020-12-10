Джордж Клуні був госпіталізований після різкого схуднення заради ролі у фільмі "Опівнічне небо"

Відомий американський актор і режисер Джордж Клуні був госпіталізований в лікарню після того, як скинув 11 кг для участі у фільмі "Опівнічне небо".

Так, він значно схуд для ролі хворого на рак астронома Августина Лофтхауса. Однак за чотири дні до початку зйомок фільму Клуні потрапив до лікарні з сильними болями в животі. Зрештою, йому поставили діагноз панкреатит. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Актор розповів, що на відновлення у нього пішло понад два тижні, через що він пропустив кілька знімальних днів.

"Я думаю, що намагався занадто швидко схуднути та, ймовірно, не дбав про себе. Одужання зайняло кілька тижнів", – заявив Клуні.

Для цієї ролі акторові також довелося відростити бороду, що не дуже сподобалося його дружині та доньці.

Кадр з фільму "Опівнічне небо" flipboard.com

"Я відростив велику потворну бороду, яка сподобалася тільки моєму синові... А ось дружина і донька були незадоволені таким змінам, тому що знайти моє обличчя під всім цим безладом було дуже важко", – іронічно зазначив актор.

Джордж Клуні у фільмі "Опівнічне небо" flipboard.com

Що відомо про фільм "Опівнічне небо"

В основу сюжету "Опівнічного неба" лягла книга Лілі Брукс-Далтон "Доброго ранку, Північ", що вийшла у 2016 році. У ній дія розгортається у 2049 році, коли екіпаж зорельота повертається додому після дослідження недавно відкритого супутника Юпітера, який, як виявилося, має придатну для дихання атмосферу і сприятливий клімат.

Обкладинка фільму "Опівнічне небо" techrechard.com

Одночасно з тим на Землі відбулася катастрофа, що знищила колишній світ. У цьому світі десь на засніженій арктичній станції живе хворий на рак вчений Августин Лофтхаус, який вирішує померти на самоті, але перед цим переконати космонавтів не повертатися.

Крім Клуні в картині зіграли Фелісіті Джонс, Девід Ойелоуо та Кайл Чандлер.

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