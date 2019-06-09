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Джонні Деппу - 56: як змінювався легендарний актор

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9 червня свій 56 День народження святкує американський актор Джонні Депп. Так, за свою кар'єру він знявся в таких культових картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" і "Пірати Карибського моря" .

У 2012 році Депп був записаний до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор, заробивши за рік 75 млн доларів. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювався артист.

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Джон Крістофер Депп II народився 9 червня 1963 року в Оуенсборо (США, штат Кентуккі). Його батько, Джон Крістофер Депп Старший, працював інженером-будівельником, а його мати, Бетті Сью Палмер, - офіціанткою.

У 20 років познайомився з Ніколасом Кейджем і той умовив Деппа зустрітися з його агентом, яка влаштувала йому проби на роль у фільмі "Кошмар на вулиці В'язів". Стрічка стала першою акторською роботою Деппа. Пізніше Депп з'явився у ряді телевізійних шоу.

1987

1987

cosmo.ru

1988

1988

cosmo.ru

Свою першу номінацію на "Золотий глобус" Депп отримав за головну роль у фільмі Тіма Бертона "Едвард Руки-ножиці". Після цього його акторська кар'єра пішла вгору і він почав активно зніматися в іменитих режисерів.

1995

1995

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1998

1998

cosmo.ru

У 1998 році на екрани вийшов фільм Террі Гілліама "Страх і ненависть в Лас-Вегасі", а ще через рік Депп знявся у Романа Поланскі у трилері "Дев'яті врата", а також в успішному фільмі жахів Тіма Бертона "Сонна лощина".

2000

2000

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2003

2003

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2004

2004

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У 2004 році за роль Капітана Джека Горобця в блокбастері "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" Депп був номінований на премію "Оскар".

2006

2006

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2008

2008

cosmo.ru

2010

2010

cosmo.ru

У 2010 році Депп разом з Анджеліною Джолі знявся у фільмі "Турист", а в 2011 році вийшов фільм "Пірати Карибського моря: На дивних берегах".

2011

2011

cosmo.ru

2012

2012

cosmo.ru

2013

2013

cosmo.ru

2014

2014

cosmo.ru

2015

2015

cosmo.ru

У 2016 році Депп потрапив у великий скандал. Його дружина актриса Ембер Херд звинуватила його в домашньому насильстві. Херд подала на розлучення з Деппом, назвавши причиною непримиренні протиріччя, зокрема алкоголізм актора і його звичку "розпускати руки".

2016

2016

cosmo.ru

2017

2017

cosmo.ru

Під час розлучення з Херд почалися і судові тяжби Деппа з фінансовими менеджерами. За словами актора, його головна помилка в тому, що він ніколи не читав документи, які йому давав підписувати його фінансовий директор.

2018

2018

pinterest.com

2019

2019

USA.one

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонні Депп звинуватив свою екс-дружину Ембер Херд у зраді з американським мільярдером і підприємцем Ілоном Маском. Також він оприлюднив нові скандальні подробиці про домашнє насильство, в якому пара звинувачує одне одного з моменту розлучення у 2017 році.

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Особа
Джонні Депп
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