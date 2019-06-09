Джонні Деппу - 56: як змінювався легендарний актор

9 червня свій 56 День народження святкує американський актор Джонні Депп. Так, за свою кар'єру він знявся в таких культових картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі і шоколадна фабрика", "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт" і "Пірати Карибського моря" .
У 2012 році Депп був записаний до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор, заробивши за рік 75 млн доларів. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювався артист.
Джон Крістофер Депп II народився 9 червня 1963 року в Оуенсборо (США, штат Кентуккі). Його батько, Джон Крістофер Депп Старший, працював інженером-будівельником, а його мати, Бетті Сью Палмер, - офіціанткою.
У 20 років познайомився з Ніколасом Кейджем і той умовив Деппа зустрітися з його агентом, яка влаштувала йому проби на роль у фільмі "Кошмар на вулиці В'язів". Стрічка стала першою акторською роботою Деппа. Пізніше Депп з'явився у ряді телевізійних шоу.
1987
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1988
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Свою першу номінацію на "Золотий глобус" Депп отримав за головну роль у фільмі Тіма Бертона "Едвард Руки-ножиці". Після цього його акторська кар'єра пішла вгору і він почав активно зніматися в іменитих режисерів.
1995
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1998
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У 1998 році на екрани вийшов фільм Террі Гілліама "Страх і ненависть в Лас-Вегасі", а ще через рік Депп знявся у Романа Поланскі у трилері "Дев'яті врата", а також в успішному фільмі жахів Тіма Бертона "Сонна лощина".
2000
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2003
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2004
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У 2004 році за роль Капітана Джека Горобця в блокбастері "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини" Депп був номінований на премію "Оскар".
2006
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2008
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2010
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У 2010 році Депп разом з Анджеліною Джолі знявся у фільмі "Турист", а в 2011 році вийшов фільм "Пірати Карибського моря: На дивних берегах".
2011
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2012
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2013
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2014
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2015
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У 2016 році Депп потрапив у великий скандал. Його дружина актриса Ембер Херд звинуватила його в домашньому насильстві. Херд подала на розлучення з Деппом, назвавши причиною непримиренні протиріччя, зокрема алкоголізм актора і його звичку "розпускати руки".
2016
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2017
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Під час розлучення з Херд почалися і судові тяжби Деппа з фінансовими менеджерами. За словами актора, його головна помилка в тому, що він ніколи не читав документи, які йому давав підписувати його фінансовий директор.
2018
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2019
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джонні Депп звинуватив свою екс-дружину Ембер Херд у зраді з американським мільярдером і підприємцем Ілоном Маском. Також він оприлюднив нові скандальні подробиці про домашнє насильство, в якому пара звинувачує одне одного з моменту розлучення у 2017 році.
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