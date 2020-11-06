Джонні Деппа позбавили ролі в "Фантастичних тварюках" після скандалу з ексдружиною

Голлівудського актора Джонні Деппа позбавили ролі в третій частині фільму "Фантастичні тварюки". Це сталося після скандалу з побиттям його ексдружини Ембер Херд.

Так, студія Warner Bros вирішила розірвати контракт зі знаменитістю, і він не буде більше грати Грін-де-Вальда. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що поважає рішення компанії, та подякував усім за підтримку.

"Сюрреалістичне рішення суду у Великобританії не вплине на мою боротьбу за правду, я підтверджую, що планую подати апеляцію", – написав Джонні Депп.

Джонні Деппа позбавили ролі в третій частині фільму "Фантастичні тварюки" Instagram Джонні Деппа

Як повідомляв OBOZREVATEL, високий суд Лондона відхилив позов американського актора Джонні Деппа у справі про наклеп проти британського таблоїду The Sun. Видання стверджувало, що артист бив свою колишню дружину Ембер Херд.