У ЗМІ з'явилася інформація, що 57-річний голлівудський актор Джоні Депп закрутив роман з 33-річною німецькою моделлю і зіркою серіалу "Зроблено в Челсі" Софі Германн.

Пара познайомилася в Лондоні на кінозйомках в 2013 році, а почала зустрічатися на початку 2020 року, повідомило джерело виданню Daily Mail.

"Софі написала свій номер телефону на листочку паперу і залишила його між струнами гітари Деппа. Після цього вони часто телефонували один одному", – розповіла інсайдерка німецькому виданню RTL.

Софі Германн зустрічається з Джонні Деппом. GotCeleb

Нещодавно Деппа помітили разом з Германн в одному зі спа-готелів Лондона. У ЗМІ також відзначили, що модель зовнішньо схожа на колишню дружину актора Ембер Герд.

Ембер Герд і Софі Германн.

Нагадаємо, після розлучення з Герд в актора вже були стосунки з російською танцівницею Поліною Глен. Пара навіть збиралася одружитися, але 24-річна Глен втекла від актора в Росію. За однією з версій, дівчина злякалася підвищеної уваги до своєї персони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що Джонні Депп в особистому листуванні з друзями заявляв, що втопить і спалить Ембер Герд.

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