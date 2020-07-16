Джонні Депп та Ембер Герд судяться: опубліковано архівне фото побитого актора

Ольга Веркалець Люди 16:34, 16.07.2020

Тілоохоронець Джонні Деппа Шон Бетт під час виступу в суді показав фотографію актора зі слідами побоїв на обличчі.

Свідок заявив, що зірку вдарила його колишня дружина Ембер Герд під час вечірки в Лос-Анджелесі (США) в честь її 30-річчя. Інцидент стався в квітні 2016 року, повідомляє The Guardian (фото дивіться нижче).

Тілоохоронець розповів, що п'яна Ембер кидала пляшки та келихи у Деппа та була жорстокою. За словами Бетта, голлівудський актор нікому ніколи не наносив фізичного насильства.

Побитий Джонні Депп
theguardian.com

Адвокат Ембер спростував інформацію Бетта. Він повідомив, що знімок насправді був зроблений в березні 2015 року, коли Герд нібито намагалася захистити свою сестру Уітні, з якою сперечався Депп. Проте актор раніше розповідав, що конфлікт в березні 2015 року стався через ревнощі жінки.

Нагадаємо, Депп подав позов проти Герд і вимагав 50 млн доларів за статтю у виданні The Sun, в якому вона називала себе жертвою домашнього насилля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що Джонні Депп в особистому листуванні з друзями заявляв, що втопить і спалить колишню дружину Ембер Герд.

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