Джонні Депп та Ембер Герд судяться: опубліковано архівне фото побитого актора
Тілоохоронець Джонні Деппа Шон Бетт під час виступу в суді показав фотографію актора зі слідами побоїв на обличчі.
Свідок заявив, що зірку вдарила його колишня дружина Ембер Герд під час вечірки в Лос-Анджелесі (США) в честь її 30-річчя. Інцидент стався в квітні 2016 року, повідомляє The Guardian (фото дивіться нижче).
Тілоохоронець розповів, що п'яна Ембер кидала пляшки та келихи у Деппа та була жорстокою. За словами Бетта, голлівудський актор нікому ніколи не наносив фізичного насильства.
Адвокат Ембер спростував інформацію Бетта. Він повідомив, що знімок насправді був зроблений в березні 2015 року, коли Герд нібито намагалася захистити свою сестру Уітні, з якою сперечався Депп. Проте актор раніше розповідав, що конфлікт в березні 2015 року стався через ревнощі жінки.
Нагадаємо, Депп подав позов проти Герд і вимагав 50 млн доларів за статтю у виданні The Sun, в якому вона називала себе жертвою домашнього насилля.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що Джонні Депп в особистому листуванні з друзями заявляв, що втопить і спалить колишню дружину Ембер Герд.