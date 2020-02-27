Американський актор Джонні Депп в особистому листуванні з друзями заявляв, що втопить і спалить ексдружину Ембер Герд.

Як пише видання Daily Mail, фрагмент листування був зачитаний на слуханні в суді.

Джонні Депп і Ембер Герд Getty

Новини Як змінився Джонні Депп після розриву з Ембер Херд

"Давайте спалимо її. Давайте втопимо її, а після цього я спалю її тіло, щоб упевнитися, що вона мертва", – писав другу Полу Беттані Депп у листопаді 2013 року.

Джонні Депп і Ембер Герд Getty

Крім того, стало відомо, що Депп вживав наркотики, про що також писав Полу вже в травні 2014-го:

"Я випивав всю ніч, перш ніж забрав Ембер, щоб вилетіти до Лос-Анджелеса минулої неділі. Друже, я без їжі протягом декількох днів, тільки порошок, пів пляшки віскі, тисяча Red Bull і чарок горілки, таблетки, дві пляшки шампанського в літаку, і що ви отримаєте. Я розлючений в ж*пу, кричав матом і ображав всіх, хто був поруч. Я задовбався".

Ембер Герд і Джонні Депп Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ембер Герд відверто розповіла про домашнє насильство. За її словами, коли Джонні Депп зловживав алкоголем, він ставав зовсім іншою людиною – одержимою й жорстокою. У цьому стані він не раз бив її.

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