Джолі вперше відреагувала на роман Пітта з її юною "копією"

Колишня дружина Бреда Пітта, актриса Анджеліна Джолі, прокоментувала його роман з 27-річною моделлю Ніколь Потуральскі.

Вона заявила, що не відчуває до колишнього чоловіка ніяких почуттів і його особисте життя актрису не цікавить. Однак оточення зірки розповіло – Джолі побоюється, що через нові стосунки в Пітта зіпсується спілкування з дітьми, пише Hollywood Life.

Інсайдер розповів, що наразі актриса стурбована тільки вихованням дітей, і на відміну від свого колишнього чоловіка, не збирається поки заводити нові романи.

"Джолі не відчуває до Бреда ніяких романтичних почуттів. Вона не вникає в деталі його особистого життя, поки це не стосуватиметься дітей. Їхнє благополуччя – її головний пріоритет, і стурбована вона тільки цим", – поділилося джерело.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Також інформатор додав, що Джолі побоюється – роман з молодою моделлю може негативно відобразитися на спілкуванні Пітта з дітьми. Ймовірно, він буде бачитися з ними значно рідше.

"Її трохи турбує, що в той час, коли вона присвятила весь свій час дітям, Бред почав нові стосунки. Для Анджеліни ж особисте життя відійшло на другий план", – додав інсайдер.

Нагадаємо, нова обраниця майже на 30 років молодша за Бреда Пітта (акторові виповнилося 56 років, Ніколь Потуральскі – 27). Німецьку модель у мережі назвали "молодою копією Джолі" через зовнішню схожість із актрисою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі офіційно розлучилися в квітні 2019 року. Про розрив стосунків пари стало відомо в 2017 році.

У червні таблоїди поширили інформацію, що актор провів романтичні канікули в Італії разом із колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Через це з'явилися чутки, що вони знову разом. Згодом Джолі зізналася, що вирішила розлучитися з Піттом заради благополуччя своїх дітей.