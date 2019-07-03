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Джолі терміново госпіталізували в Лос-Анджелесі: що з нею

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Знамениту американську актрису Анджеліну Джолі помітили біля входу в лікарню в Лос-Анджелесі. За твердженнями інсайдерів, за день до звернення до лікарів Анджеліна Джолі раптово покинула знімальний майданчик в Мексиці.

Шанувальники зірки Голлівуду дуже засмутилися дізнавшись таку новину, оскільки недавно вона втратила свідомість в Колумбії, куди вирушила з благодійною місією.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

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Представники Джолі наполягли, щоб актриса звернулася до медустанови і пройшла обстеження, але покинути лікарню вона вирішила ще до того, як були озвучені результати аналізів.

Angelina Jolie heads out in Beverly Hills during a break from filming Those Who Wish Me Dead . #AngelinaJolie Photos: Backgrid

Публікація від Just Jared (@justjared)

Джолі терміново госпіталізували в Лос-Анджелесі: що з нею

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися шокуючі деталі про причини розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Інсайдери стверджують, що яблуком розбрату між подружжям став брат Джолі Джеймс Хейвен, а точніше - їх занадто близькі стосунки.

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Особа
Анджеліна Джолі
Місце
СШАЛос Анджелес
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