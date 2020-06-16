Джолі сильно хвилюється через свою темношкіру доньку: що трапилося

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка може віддати дітей на час своєї відпустки Пітту, не на жарт схвильована ситуацією в США, де тривають протести через убивство поліцією темношкірого чоловіка.

Своїм занепокоєнням та роздумами про американську систему зірка поділилася з журналом Harper's Bazaar.

Расова дискримінація та утиск прав темношкірих у США як ніколи хвилює Джолі, яка у 2005-му році разом із ексчоловіком Бредом Піттом удочерила дівчинку Захару з Ефіопії.

Зірка не може бути впевненою в тому, що її 15-річна донька не стане "мішенню" для системи, коли підросте.

"Понад 70 мільйонів людей у всьому світі були змушені покинути свої будинки через війну й переслідування. І в Америці теж є расизм і дискримінація. Система, яка захищає мене, але не може захистити мою дочку або будь-яку іншу людину, жінку чи дитину в нашій країні, ґрунтуючись на кольорі їхньої шкіри, є неприйнятною", – заявила Анджеліна.

Зірка впевнена, що расизм ймовірно побороти лише новим законодавством, яке може захистити права чорношкірого населення країни.

"Ми повинні перейти від співчуття і добрих намірів до законів і політики, які будуть звернені на проблему систематичного расизму й безкарності. Припинення зловживань службовими повноваженням у поліції – це тільки початок. Це повинно вийти далеко за межі, охопивши всі аспекти життя суспільства, від системи освіти до нашої політики", – сказала Джолі.

Нагадаємо, у США спалахнула нова хвиля протестів через убивство поліцією ще одного афроамериканця.

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