Джолі розповіла про операції своїх дітей

44-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі заявила, що дві її дочки піддалися хірургічному втручанню.

Зірка не стала пояснювати, що саме сталося з її дітьми, пише видання "7 днів".

Анджеліна Джолі м дочками ТВ Центр

"Я провела два місяці, майже не залишаючи лікарню, піклуючись про мою старшу донку. А кілька днів тому і її молодшій сестрі довелося" лягти під ніж "заради операції на стегні", - розповіла Джолі.

Джолі додала, що в даний час дівчатка проходять через період одужання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка голлівудських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло офіційно змінила своє ім'я на хлопчача. Тепер дівчинку звуть Джон.

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