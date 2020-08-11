Джолі поскандалила з суддею через розлучення з Піттом: що сталося

Джолі поскандалила з суддею через розлучення з Піттом. Getty Images

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка подала на розлучення з Бредом Піттом в 2016 році, попросила відсторонити приватного суддю Джона У. Аудеркерка від ведення шлюборозлучного процесу.

За даними Associated Press, раніше суддя мав ділові відносини з одним з адвокатів Пітта, проте приховав це від інших учасників судового процесу.

У 2019 році шлюб між Джолі і Піттом розірвали, але знаменитості не змогли дійти згоди щодо поділу майна і опіки над дітьми. У клопотанні захисту Джолі йдеться, що адвокат актора нібито діяв на благо фінансових інтересів Аудеркерка.

Діти Джолі та Пітта InStyle.ru

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили виданню, що такою маніпуляцією Джолі хоче виграти час. Актриса переконана, що вердикт судді буде не на її користь. Вона хоче отримати повну опіку над спадкоємцями і аліменти від колишнього чоловіка.

Нагадаємо, Бред Пітт і Анджеліна Джолі одружилися у 2014 році, а у 2019-му вже розірвали шлюб. Зіркова пара виховує шістьох дітей: 18-річного Меддокса, 16-річного Пакса, 15-річну Захару, 14-річну Шайло й 11-річних близнюків Нокса і Вів'єн Джолі-Пітт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні 2019 року через три роки після перших новин про розрив, одна з найпопулярніших пар Голлівуду Бред Пітт і Анджеліна Джолі стали офіційно розлученими.

У червні таблоїди поширили інформацію, що актор провів романтичні канікули в Італії разом із колишньою дружиною Дженніфер Еністон. Через це з'явилися чутки, що вони знову разом. Згодом Джолі зізналася, що вирішила розлучитися з Піттом заради благополуччя своїх дітей.