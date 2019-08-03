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Джолі без одягу блиснула голими грудьми в ліжку

5.3т Читати матеріал російською

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі вперше за довгий час знялася у відвертому ролику.

Вона стала обличчям рекламної кампанії парфумів Guerlain Mon (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зірка позувала напівоголеною в ліжку, чуттєво демонструючи своє тіло. Інтимні місця Джолі частково прикрила атласним простирадлом, не приховавши від очей глядача пишні груди.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Кадр з відео

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Менше ніж за добу реклама парфумів із напівголою Анджеліною набрала більше 300 тисяч переглядів в YouTube, а шанувальники в коментарях залишили захоплені відгуки.

Анджеліна Джолі в рукламі

Анджеліна Джолі в рукламі

Кадр з відео

"Вона богиня! Просто найкрасивіша жінка", "Все ще найсексуальніша жінка", "Талановита, красива і сексуальна", "Музика прекрасна. Дядько Анджеліни Джолі написав пісню "Wild Thing", – написали в ккомментаріях.

Примітно, що Джолі співпрацює з брендом Guerlain Mon з 2017 року. Зірка взяла участь в кампанії, тому що її мати, яка померла від раку грудей, дуже любила духи цієї фірми.

Джолі без одягу блиснула голими грудьми в ліжку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотографи піймали Джолі на вулиці після того, як вона вийшла з салону краси в Лос-Анджелесі. Вона вибрала костюм в білизняному стилі – шовковий топ і брюки чорного кольору. При цьому білизну під блузу актриса не одягла, тим самим продемонструвавши пишні груди.

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Особа
Анджеліна Джолі
Тег
шоу-бизнес
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