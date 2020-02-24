У бельгійському магазині Opnieuw & Co, що в передмісті Антверпена, виявили незвичайний фотоальбом, в якому зображені культові та впізнавані актори планети.
На знімках, зроблених у 1990-х роках, вони позували разом зі звичайною жінкою – колишньою власницею фотоальбому. Серед зірок в кадрі можна побачити Анджеліну Джолі, Тома Круза, Вілла Сміта, Брюса Вілліса, Джонні Деппа, Тома Хенкса, Харрісона Форда, Джона Бон Джові, Дрю Беррімор, Памелу Андерсон й не один десяток інших. Відповідні знімки були опубліковані порталом Artnet.
Марія Снейс-Лаглер з Анджеліною Джолі
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Томом Крузом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Віллом Смітом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Брюсом Віллісом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Джонні Деппом та Джульєттою Льюїс
Фото: news.artnet.com
Зазначається, що спочатку не було відомо, як звати ту жінку, яка змогла зібрати всіх знаменитостей у себе в альбомі. Проте в результаті розслідування на одному з кадрів помітили позначку, яка допомогла з'ясувати, що невідомою виявилася Марія Снейс-Лаглер – співробітник Голлівудської асоціації іноземної преси. Це і пояснює її присутність на заходах з найвідомішими акторами Голлівуду.
Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Беконом і Томом Хенксом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Харрісоном Фордом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Джоном Бон Джові
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Дрю Беррімор
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Памелою Андерсон
Фото: news.artnet.com
До речі, передати альбом назад власниці виявилося неможливо, оскільки вона померла ще у 2016 році у віці 87 років. Зате вдалося знайти її доньку, яка проживає зараз в Каліфорнії, і забере цю цінну річ.
Марія Снейс-Лаглер з Мег Райан
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Патріком Стюартом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Томом Селлеком
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Елайджей Вудом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Хелен Хант
Фото: news.artnet.com
Дивіться більше фотографій з альбому нижче
Марія Снейс-Лаглер з Х'ю Грантом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Джеком Леммоном і Софі Лорен
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Джеком Ніколсоном
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Джейн Сеймур
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Кейт Уінслет
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Костнером
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Кірком Дугласом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Ліамом Нісоном
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Люком Перрі
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Мері-Кейт і Ешлі Олсен
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Антоніо Бандерасом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер зі Стівеном Спілбергом
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Ніколасом Кейджем
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Ентоні Хопкінсом і Річардом Аттенборо
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Крістофер Уокен
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Денні Гловером
Фото: news.artnet.com
Марія Снейс-Лаглер з Дензелом Вашингтоном
Фото: news.artnet.com
Фото: news.artnet.com
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