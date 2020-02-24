У бельгійському магазині Opnieuw & Co, що в передмісті Антверпена, виявили незвичайний фотоальбом, в якому зображені культові та впізнавані актори планети.

На знімках, зроблених у 1990-х роках, вони позували разом зі звичайною жінкою – колишньою власницею фотоальбому. Серед зірок в кадрі можна побачити Анджеліну Джолі, Тома Круза, Вілла Сміта, Брюса Вілліса, Джонні Деппа, Тома Хенкса, Харрісона Форда, Джона Бон Джові, Дрю Беррімор, Памелу Андерсон й не один десяток інших. Відповідні знімки були опубліковані порталом Artnet.

Марія Снейс-Лаглер з Анджеліною Джолі Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Томом Крузом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Віллом Смітом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Брюсом Віллісом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джонні Деппом та Джульєттою Льюїс Фото: news.artnet.com

Зазначається, що спочатку не було відомо, як звати ту жінку, яка змогла зібрати всіх знаменитостей у себе в альбомі. Проте в результаті розслідування на одному з кадрів помітили позначку, яка допомогла з'ясувати, що невідомою виявилася Марія Снейс-Лаглер – співробітник Голлівудської асоціації іноземної преси. Це і пояснює її присутність на заходах з найвідомішими акторами Голлівуду.

Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Беконом і Томом Хенксом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Харрісоном Фордом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джоном Бон Джові Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Дрю Беррімор Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Памелою Андерсон Фото: news.artnet.com

До речі, передати альбом назад власниці виявилося неможливо, оскільки вона померла ще у 2016 році у віці 87 років. Зате вдалося знайти її доньку, яка проживає зараз в Каліфорнії, і забере цю цінну річ.

Марія Снейс-Лаглер з Мег Райан Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Патріком Стюартом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Томом Селлеком Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Елайджей Вудом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Хелен Хант Фото: news.artnet.com

Дивіться більше фотографій з альбому нижче

Марія Снейс-Лаглер з Х'ю Грантом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джеком Леммоном і Софі Лорен Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джеком Ніколсоном Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джейн Сеймур Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Кейт Уінслет Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Костнером Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Кірком Дугласом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Ліамом Нісоном Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Люком Перрі Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Мері-Кейт і Ешлі Олсен Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Антоніо Бандерасом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер зі Стівеном Спілбергом Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Ніколасом Кейджем Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Ентоні Хопкінсом і Річардом Аттенборо Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Крістофер Уокен Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Денні Гловером Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Дензелом Вашингтоном Фото: news.artnet.com

Фото: news.artnet.com

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