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24 лютого • оновлено в 11:32
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Джолі, Бандерас, Памела Андерсон та інші: в мережу злили рідкісні фото знаменитостей з 90-х

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У бельгійському магазині Opnieuw & Co, що в передмісті Антверпена, виявили незвичайний фотоальбом, в якому зображені культові та впізнавані актори планети.

На знімках, зроблених у 1990-х роках, вони позували разом зі звичайною жінкою – колишньою власницею фотоальбому. Серед зірок в кадрі можна побачити Анджеліну Джолі, Тома Круза, Вілла Сміта, Брюса Вілліса, Джонні Деппа, Тома Хенкса, Харрісона Форда, Джона Бон Джові, Дрю Беррімор, Памелу Андерсон й не один десяток інших. Відповідні знімки були опубліковані порталом Artnet.

Марія Снейс-Лаглер з Анджеліною Джолі

Марія Снейс-Лаглер з Анджеліною Джолі

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Томом Крузом

Марія Снейс-Лаглер з Томом Крузом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Віллом Смітом

Марія Снейс-Лаглер з Віллом Смітом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Брюсом Віллісом

Марія Снейс-Лаглер з Брюсом Віллісом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джонні Деппом та Джульєттою Льюїс

Марія Снейс-Лаглер з Джонні Деппом та Джульєттою Льюїс

Фото: news.artnet.com

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Зазначається, що спочатку не було відомо, як звати ту жінку, яка змогла зібрати всіх знаменитостей у себе в альбомі. Проте в результаті розслідування на одному з кадрів помітили позначку, яка допомогла з'ясувати, що невідомою виявилася Марія Снейс-Лаглер – співробітник Голлівудської асоціації іноземної преси. Це і пояснює її присутність на заходах з найвідомішими акторами Голлівуду.

Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Беконом і Томом Хенксом

Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Беконом і Томом Хенксом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Харрісоном Фордом

Марія Снейс-Лаглер з Харрісоном Фордом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джоном Бон Джові

Марія Снейс-Лаглер з Джоном Бон Джові

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Дрю Беррімор

Марія Снейс-Лаглер з Дрю Беррімор

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Памелою Андерсон

Марія Снейс-Лаглер з Памелою Андерсон

Фото: news.artnet.com

До речі, передати альбом назад власниці виявилося неможливо, оскільки вона померла ще у 2016 році у віці 87 років. Зате вдалося знайти її доньку, яка проживає зараз в Каліфорнії, і забере цю цінну річ.

Марія Снейс-Лаглер з Мег Райан

Марія Снейс-Лаглер з Мег Райан

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Патріком Стюартом

Марія Снейс-Лаглер з Патріком Стюартом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Томом Селлеком

Марія Снейс-Лаглер з Томом Селлеком

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Елайджей Вудом

Марія Снейс-Лаглер з Елайджей Вудом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Хелен Хант

Марія Снейс-Лаглер з Хелен Хант

Фото: news.artnet.com

Дивіться більше фотографій з альбому нижче

Марія Снейс-Лаглер з Х'ю Грантом

Марія Снейс-Лаглер з Х'ю Грантом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джеком Леммоном і Софі Лорен

Марія Снейс-Лаглер з Джеком Леммоном і Софі Лорен

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джеком Ніколсоном

Марія Снейс-Лаглер з Джеком Ніколсоном

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Джейн Сеймур

Марія Снейс-Лаглер з Джейн Сеймур

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Кейт Уінслет

Марія Снейс-Лаглер з Кейт Уінслет

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Костнером

Марія Снейс-Лаглер з Кевіном Костнером

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Кірком Дугласом

Марія Снейс-Лаглер з Кірком Дугласом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Ліамом Нісоном

Марія Снейс-Лаглер з Ліамом Нісоном

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Люком Перрі

Марія Снейс-Лаглер з Люком Перрі

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Мері-Кейт і Ешлі Олсен

Марія Снейс-Лаглер з Мері-Кейт і Ешлі Олсен

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Антоніо Бандерасом

Марія Снейс-Лаглер з Антоніо Бандерасом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер зі Стівеном Спілбергом

Марія Снейс-Лаглер зі Стівеном Спілбергом

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Ніколасом Кейджем

Марія Снейс-Лаглер з Ніколасом Кейджем

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Ентоні Хопкінсом і Річардом Аттенборо

Марія Снейс-Лаглер з Ентоні Хопкінсом і Річардом Аттенборо

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Крістофер Уокен

Марія Снейс-Лаглер з Крістофер Уокен

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Денні Гловером

Марія Снейс-Лаглер з Денні Гловером

Фото: news.artnet.com

Марія Снейс-Лаглер з Дензелом Вашингтоном

Марія Снейс-Лаглер з Дензелом Вашингтоном

Фото: news.artnet.com

У мережу злили рідкісні фото голлівудських знаменитостей з 90-х

Фото: news.artnet.com

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з восьми зірок, чия зовнішність ідеальна тільки на фото.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
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