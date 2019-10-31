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31 жовтня • оновлено в 20:00
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Джокер, Медуза Горгона, мертва наречена: який образ вибрали зірки на Геловін

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В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах відзначають одне з найбільших "страшних" свят — Геловін. Багато знаменитостей традиційно вбираються в незвичайні костюми, відправляються на вечірки або ж просто роблять страшні фотосесії.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які образи втілювали в життя українські та російські зірки на Геловін 2019.

Українська співачка і продюсер Наталя Могилевська та зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна поділилися знімками до Геловіну, на яких постали в образах скелета.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Катерина Нікітіна

Катерина Нікітіна

Фото: instagram/nikitinakatty

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Зазначимо, що не так давно хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма постав перед шанувальниками зі схожим гримом на десятому ефірі шоу, який пройшов під темою "Містичний вечір на Геловін". Також приміряли містичні образи і судді Катерина Кухар та Франсіско Гомес.

Влад Яма

Влад Яма

Фото: instagram/vladyama_official

Франсиско Гомес, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма

Франсиско Гомес, Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та Влад Яма

Фото: instagram/tanci1plus1

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) з'явилася на "Танцях" в образі Медузи Горгони. Артистка була в сексуальному боді і сивій перуці, прикрашеній незвичайною "діадемою" у вигляді срібних змій з червоними очима-рубінами.

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

MARUV

MARUV

Фото: instagram/maruvofficial

У свою чергу російська співачка і телеведуча Ольга Бузова вирішила виділитися і вибрала несподіваний образ для зустрічі Геловіна. Так, зірка переодягнулася в костюм персонажа безлічі коміксів і нового фільму "Джокер".

Скільки відгуків з приводу мого образу до Хеллоуїну 👹🤡 Так, я вмію дивувати, і так, я б із задоволенням зіграла Джокера 👻🤤 Але поки я готуюся до своїх останнім концертам # ПодЗвукіПоцелуев 14 листопада в Москві в клубі Известия Холл, і 20 листопада в клубі А2 в рідному Санкт-Петербурзі 💋❤ квитків залишилося вкрай мало, і їх можна придбати за посиланням в шапці профілю 💋🙌🏻

Публікація від Ольга Бузова (@ buzova86)

Російська поп-співачка Юлія Савічева постала в образі мертвої нареченої.

Юлія Савічева

Юлія Савічева

Фото: instagram/yuliasavicheva

Раніше OBOZREVATEL запропонував ідеї моторошних поздоровлень з Геловіном і оригінального геловінського манікюру.

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Особи
Катерина Кухар Влад Яма Наталя Могилевська Ольга Бузова Юлія Савічева MARUV
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