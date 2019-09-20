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20 вересня • оновлено в 17:35
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"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

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Компанія Google додала в пошуковий сервіс пасхалки, присвячені героям серіалу "Друзі". Акція приурочена до ювілею шоу, перша серія якого вийшла на екрани 22 вересня 1994 року.

Щоб знайти пасхалки потрібно ввести в рядку пошуку імена головних героїв: Рейчел Грін, Моніка Геллер, Росс Геллер, Джої Тріббіані, Фібі Буффе або Чендлер Бінг.

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм
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Поруч з ім'ям персонажа з правого боку з'явиться інтерактивна іконка. При натисканні на неї покажуть пасхалки до серіалу. Так, у випадку з Фібі Буф починає грати пісня "Smelly Cat".

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

Якщо натиснути на піцу поруч з Джої Тріббіані, на екрані з'явиться їжа, яку він забере зі словами "Joey does not share food" ( "Джої не ділиться їжею").

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

Якщо натиснути на крісло Чендлера - на сторінці з'являться качка і курча, які жили разом з ним.

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

З відра, яке присвятили Моніці, з'явиться губка, яка вимиє її ім'я і зробить його фіолетовим.

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

Рейчел же покаже свою зачіску, яка стала культовою в свій час.

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

Для Росса підготували білий диван. Після натискання на нього сторінка нахилиться.

"Джої не ділиться їжею!" Google яскраво привітав серіал "Друзі" з ювілеєм

Як раніше писав OBOZREVATEL, пошуковик Google присвятив свій дудл 24 серпня головному святу України – Дню Незалежності. На зображенні був український прапор, а при натисканні на нього користувачі можуть ознайомитися з ключовими запитами до цієї події.

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