Два тижні боролася: Джоан Роулінг зробила раптове зізнання про коронавірус

Відома британська письменниця Джоан Роулінг приголомшила несподіваним зізнанням про коронавірус. Так, вона повідомила, що два тижні боролася з усіма симптомами цієї хвороби самостійно.
В результаті, недуг відступив, пише Telegram-канал "Super.ru".
Письменниця не робила тест і лікувалася самостійно. За словами Роулінг, зараз вона повністю відновилася.
Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.
Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.
Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким зустрічався раніше.
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