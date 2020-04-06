Два тижні боролася: Джоан Роулінг зробила раптове зізнання про коронавірус

Відома британська письменниця Джоан Роулінг приголомшила несподіваним зізнанням про коронавірус. Так, вона повідомила, що два тижні боролася з усіма симптомами цієї хвороби самостійно.

В результаті, недуг відступив, пише Telegram-канал "Super.ru".

Письменниця не робила тест і лікувалася самостійно. За словами Роулінг, зараз вона повністю відновилася.

Нагадаємо, що 25 березня стало відомо, що в принца Чарльза у Великобританії виявили коронавірус.

Водночас хворий на COVID-19 принц Чарльз нещодавно спілкувався з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZREVATEL принц Вельський Чарльз міг заразитися вірусом від князя Монако Альбера II, з яким зустрічався раніше.

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