Джоан Роулінг зізналася про зґвалтування

Відома англійська письменниця, авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг розповіла, що у юності пережила сексуальне насильство.

Коли це сталося, їй було близько 20 років, повідомляє The Telegraph.

За словами письменниці, вона була дуже вразлива, а чоловік "скористався її положенням". Однак Роулінг не стала розкривати особистість ґвалтівника.

Джоан Роулінг

Зазначимо, що цією історією вона поділилася після того, як її звинуватили в трансфобії за статтю "Точка зору: після COVID-19 потрібно створити більш справедливий світ для людей, які менструюють".

Тоді ж багато користувачів розкритикували її за нешанобливе ставлення до трансгендерних і транссексуальних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак та ексучасник дуету "Чай вдвоем" Стас Костюшкін заявив, що у віці 8 років його зґвалтували.

Також співачка Леді Гага розповіла про зґвалтування.