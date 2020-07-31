Джоан Роулінг – 55: за які скандали зацькували авторку "Гаррі Поттера"

Британська письменниця, авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг у п'ятницю, 31 липня, святкує свій день народження. Їй виповнюється 55 років.

У червні 2020-го на Роулінг посипалися численні звинувачення в трансфобії після того, як в своєму Twitter вона розкритикувала використання фрази "люди з менструаціями" замість "жінки", як таке, що стирає саму ідею статі. Однак це не єдиний скандал, у який потрапляла Джоан. OBOZREVATEL пропонує згадати всі конфлікти, фігуранткою яких виявилася знаменита письменниця.

Конфлікт на тему статі

Джоан Роулінг – одна з найуспішніших письменниць світу. Їй належить 28-й рядок у рейтингу найбагатших зірок від Forbes.

При цьому її не вперше звинувачують в дискримінації та ігноруванны тих чи інших меншин. Так, у червні 2020 року вона нарвалася на шквал критики після того, як зробила в своєму Twitter репост статті, де в заголовку використовувався вираз "люди, які менструюють", саркастично підписавши: "Впевнена, у нас було якесь слово для таких людей . Хто-небудь, допоможіть мені".

Джоан Роулінг у 2017 році

Вона також перерахувала кілька спотворених варіантів слова "жінка", зображуючи спроби згадати, як це слово звучить у дійсності.

Такий коментар письменниці багато хто визнав трансфобним: проти неї виступили актори, режисери і фанати серії книг і фільмів про Гаррі Поттера.

Наступні твіти, в яких Роулінг спробувала пояснити, що у відмові від концепції статі вона бачить стирання самої жіночої ідентичності, хоча транслюдей поважає і любить, не допомогли виправити ситуацію. Однак багато хто підтримав письменницю: в мережі поширився хештег #IStandWithJKRowling для тих, хто співчуває автору "Гаррі Поттера".

Джоан Роулінг, 2013 рік

Скандал з ЛГБТ-спільнотою

У грудні 2019 року Роулінг публічно підтримала Майю Форстетер, звільнену з Центру глобального розвитку (Лондон) за трансфобію. Так, Майя виступила проти ініціативи уряду Шотландії дозволити людям вибирати собі офіційну стать, а також заявила, що існують лише два біологічні статі.

Джоан Роулінг у своєму Twitter тоді опублікувала серію іронічних твітів. У результаті ЛГБТ-спільнота звинуватило її в недостатньому розумінні проблем трансгендерів.

Джоан Роулінг, 2000 рік

Дамблдор – гей?

Через кілька місяців після виходу в 2007 році "Гаррі Поттера і Дарів смерті" Джоан Роулінг у відповідь на питання, чи закохувався колись Дамблдор, заявила, що завжди вважала його геєм, який кохав Гріндевальда.

Фанати Гаррі Поттера відреагували по-різному: дехто вважав, що такі деталі тільки псують казку; деякі зраділи репрезентації ЛГБТ + в улюбленій історії; а інші здивувалися, чому в самому сюжеті книг не було сказано жодного слова про нетрадиційну орієнтацію героя.

Джоан Роулінг у 2012 році

Расовий скандал

А 2015 року Роулінг потрапила в расовий скандал. Тоді саме готувалася постановка п'єси "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", де роль Герміони дісталася Номі Думезвені – темношкірій актрисі.

Частина прихильників такий хід подій визнала спробою догодити настроям суспільства, інша частина схвалила його, а сама Роулінг написала в Twitter: "Карі очі, кучеряве волосся, дуже розумна. Біла шкіра ніколи не згадувалася".

Однак фанати швидко знайшли цитати-спростування з "Гаррі Поттера", а також нагадали, що беручи участь у кастингу фільмів, письменниця сама називала Емму Уотсон ідеальним втіленням героїні.

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