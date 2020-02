Джим Керрі спровокував скандал жартом на адресу Марго Роббі

Всесвітньо відомий актор Джим Керрі жартівливо висловився про успіхи австралійської актриси Марго Роббі, що спричинило справжній скандал.

Це сталося в рамках шоу Грема Нортона на BBC.

"Ти дійсно щось, Марго Роббі. Неймовірно, чого ти добилася при таких явних фізичних вадах. Це ж просто талант", - заявив 58-річний Керрі.

Джим Керрі і Марго Роббі

Судячи з усього, актор просто жартома вивернув факт, що 29-річна Марго дуже приваблива.

Сама актриса засміялася у відповідь на його жарт, але багато хто побачив на її обличчі ознаки зніяковілості:

Марго Роббі

Дивіться, як це було, на відео:

Варто зауважити, що в мережі багато людей сприйняли негативно висловлювання Джима Керрі, побачивши в них натяк, нібито тільки завдяки своїй зовнішності Марго змогла досягти успіху.

#GrahamNortonShow Jim Carrey was very creepy. @MargotRobbie did well to keep composure despite his rude / weirdness. - 🆂🆇🅵🅾🆇🆂🆃🅰🆁 🎮 🥁 (@SXFoxstar) February 1, 2020

Margot Robbie really looking like she'd rather be chewing a turd than sat next to Jim Carrey. #GrahamNortonShow - Jamie East (@jamieeast) January 31, 2020

Так, знаменитого коміка звинуватили в сексизмі та грубіянстві, а також припустили, що якби на місці Марго сидів чоловік, Джим не став би нічого говорити про його зовнішній вигляд.

Did anyone else think @JimCarrey comment about @MargotRobbie on the @grahnort show was not okay. She's an amazing actress and now a successful producer , had it been a male actor in her seat I doubt @JimCarrey would have commented on their 'obvious physical disadvantages' - Pádraig (@ Pdraig10) February 1, 2020

Did Jim Carrey just tell Margot Robbie she's got where she is because of her looks? Can not stand the man tbh #GrahamNortonShow - 𝖡𝖾𝖼𝗄𝗂 (@ BexyWexy89) January 31, 2020

Нагадаємо, що молода українська актриса Дар'я Петрожицька порівнює себе з Марго Роббі - дивіться на фото, чи дійсно вони схожі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!