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1 лютого • оновлено в 15:27
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Джим Керрі спровокував скандал жартом на адресу Марго Роббі

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Всесвітньо відомий актор Джим Керрі жартівливо висловився про успіхи австралійської актриси Марго Роббі, що спричинило справжній скандал.

Це сталося в рамках шоу Грема Нортона на BBC.

"Ти дійсно щось, Марго Роббі. Неймовірно, чого ти добилася при таких явних фізичних вадах. Це ж просто талант", - заявив 58-річний Керрі.

Джим Керрі і Марго Роббі

Джим Керрі і Марго Роббі

Судячи з усього, актор просто жартома вивернув факт, що 29-річна Марго дуже приваблива.

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Сама актриса засміялася у відповідь на його жарт, але багато хто побачив на її обличчі ознаки зніяковілості:

Марго Роббі

Марго Роббі

Дивіться, як це було, на відео:

Варто зауважити, що в мережі багато людей сприйняли негативно висловлювання Джима Керрі, побачивши в них натяк, нібито тільки завдяки своїй зовнішності Марго змогла досягти успіху.

Так, знаменитого коміка звинуватили в сексизмі та грубіянстві, а також припустили, що якби на місці Марго сидів чоловік, Джим не став би нічого говорити про його зовнішній вигляд.

Нагадаємо, що молода українська актриса Дар'я Петрожицька порівнює себе з Марго Роббі - дивіться на фото, чи дійсно вони схожі.

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