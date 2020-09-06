МоваЯзык

Топтеми:

Джим Керрі про Трампа: істеричний сміх над дурнем — найкращі ліки

Obozrevatel
Obozrevatel
Люди
3,4 т.
Джим Керрі про Трампа: істеричний сміх над дурнем — найкращі ліки

Комік розкритикував діяльність президента США у статті. Getty

Відомий американський актор і комік Джим Керрі негативно висловився в сторону президента США Дональда Трампа.

Про це комік написав в невеликому есе для The Atlantic.

Стаття має назву "Правда, справедливість і життя без Трампа" (Truth, Justice, and a World Without Trump). У ній артист виступив проти Трампа і звинуватив його в руйнуванні життя американців, оскільки стан країни – зовсім не привід для жартів.

"Я витратив більшу частину кар'єри, намагаючись достукатися до аудиторії за допомогою гумору. Істеричний сміх над дурнем - майже завжди відмінні ліки. Але, покладаючись на жарти, можна нівелювати серйозність того, що ви намагаєтеся сказати. По правді кажучи, ми всі повинні серйозно перейматися", – написав Керрі.

Керрі також зазначив, що більшість американців підтримують президента США, оскільки Республіканська партія апелює до найпримітивніших потреб шляхом жорсткості, расизму та призову до насильства.

"Сполучені Штати зустрілися з катастрофою. Незліченна кількість американських життів зруйновані через президентства Дональда Трампа. Верховенство закону під загрозою, знищено нашу єдність, сфера послуг, великі міста страждають",

– зазначив комік.

Актор не схвалив висунення Трампа на вибори, в той час, коли США страждає від пандемії коронавируса.

"Якщо ви бачите себе патріотом, то слід розуміти, що напрямок, яке обрала Республіканська партія, може повністю зруйнувати право американців на свободу", - заявив Керрі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Джим Керрі спровокував скандал жартом на адресу Марго Роббі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Дональд ТрампДжим Керрі
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди