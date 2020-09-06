Джим Керрі про Трампа: істеричний сміх над дурнем — найкращі ліки

Відомий американський актор і комік Джим Керрі негативно висловився в сторону президента США Дональда Трампа.

Про це комік написав в невеликому есе для The Atlantic.

Стаття має назву "Правда, справедливість і життя без Трампа" (Truth, Justice, and a World Without Trump). У ній артист виступив проти Трампа і звинуватив його в руйнуванні життя американців, оскільки стан країни – зовсім не привід для жартів.

"Я витратив більшу частину кар'єри, намагаючись достукатися до аудиторії за допомогою гумору. Істеричний сміх над дурнем - майже завжди відмінні ліки. Але, покладаючись на жарти, можна нівелювати серйозність того, що ви намагаєтеся сказати. По правді кажучи, ми всі повинні серйозно перейматися", – написав Керрі.

Керрі також зазначив, що більшість американців підтримують президента США, оскільки Республіканська партія апелює до найпримітивніших потреб шляхом жорсткості, расизму та призову до насильства.

"Сполучені Штати зустрілися з катастрофою. Незліченна кількість американських життів зруйновані через президентства Дональда Трампа. Верховенство закону під загрозою, знищено нашу єдність, сфера послуг, великі міста страждають",

– зазначив комік.

Актор не схвалив висунення Трампа на вибори, в той час, коли США страждає від пандемії коронавируса.

"Якщо ви бачите себе патріотом, то слід розуміти, що напрямок, яке обрала Республіканська партія, може повністю зруйнувати право американців на свободу", - заявив Керрі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Джим Керрі спровокував скандал жартом на адресу Марго Роббі.

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