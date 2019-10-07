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8 жовтня • оновлено в 13:36
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Джим Керрі намалював яскраву карикатуру про скандал із Трампом і Зеленським: фото

9.2т Читати матеріал російською

Відомий комедійний актор зі США Джим Керрі намалював карикатуру, присвячену скандалу з можливим імпічментом Дональда Трампа після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Свою роботу з алюзією на культовий фільм Френсіса Копполи "Хрещений батько" Керрі опублікував на сторінці у Twitter.

"Батько шахрайства зробив Зеленському "пропозицію, від якої не можна відмовитися", – написав актор у пості.

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Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

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Джим Керрі намалював яскраву карикатуру про скандал із Трампом і Зеленським: фото

twitter.com/JimCarrey

На карикатурі розміщений наступний напис: "Коли-небудь, і цей день може ніколи не настати, я попрошу тебе зробити мені послугу. Але доти, прийми цей подарунок у вигляді військової допомоги в день весілля моєї дочки".

Відзначимо, в 2018 році офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Джима Керрі в "холодній війні".

Джим Керрі

Джим Керрі

ANSA

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Джим Керрі
Місце
США
Теги
політика шоу-бизнес фотографии скандали
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