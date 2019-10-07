Джим Керрі намалював яскраву карикатуру про скандал із Трампом і Зеленським: фото

Відомий комедійний актор зі США Джим Керрі намалював карикатуру, присвячену скандалу з можливим імпічментом Дональда Трампа після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Свою роботу з алюзією на культовий фільм Френсіса Копполи "Хрещений батько" Керрі опублікував на сторінці у Twitter.
"Батько шахрайства зробив Зеленському "пропозицію, від якої не можна відмовитися", – написав актор у пості.
Трамп і Зеленський
Колаж
twitter.com/JimCarrey
На карикатурі розміщений наступний напис: "Коли-небудь, і цей день може ніколи не настати, я попрошу тебе зробити мені послугу. Але доти, прийми цей подарунок у вигляді військової допомоги в день весілля моєї дочки".
Відзначимо, в 2018 році офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Джима Керрі в "холодній війні".
Джим Керрі
ANSA
The Fraudfather made Zelensky "an offer he could not refuse". pic.twitter.com/qnFFNB5M32- Jim Carrey (@JimCarrey) October 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у США спалахнув грандіозний скандал через підозри Трампа у тиску на Зеленського під час їхньої липневої телефонної розмови. Президент США нібито вимагав від глави України почати розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена.
Зеленський заявив, що його розмова з американським лідером, через яку виник скандал, є "особистою" і "конфіденційною".
У свою чергу Трамп дозволив публікацію стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
25 вересня у США опублікували стенограму гучної розмови Трампа і Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не давав дозволу лідеру США Дональду Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".
26 вересня в США опублікували текст скарги анонімного працівника американських спецслужб, який повідомив про липневу телефонну розмову між Трампом і Зеленським.
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