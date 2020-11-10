Джилл Байден може порушити одну з головних традицій, якій понад 200 років – ЗМІ

У ЗМІ повідомили, що дружина новообраного президента США Джо Байдена Джилл планує порушити правило, якому понад 200 років.

Так, 231-річна традиція зобов'язує жінку залишити свої колишні справи, оселитися в Білому домі з главою держави та повністю присвятити себе новим обов'язкам, пише "USA Today".

Але, за словами джерела, 69-річна Джилл Байден планує й далі викладати англійську мову студентам.

"Я дуже сподіваюся, що навіть якщо ми потрапимо в Білий дім, я продовжу викладати. Я б дуже хотіла, щоб люди цінували вчителів, знали їх вклад і популяризували цю професію", – зазначила Байден в інтерв'ю для "CBS Sunday Morning".

Джилл розповіла, що серед її студентів є багато іммігрантів і біженців, з якими вона не хоче розлучатися.

"Я люблю їх історії, вони мені дуже подобаються як люди, і це дуже круто, що я можу допомогти їм стати на шлях успіху", – додала вона.

Відзначимо, що Байден також не виключає, що буде поєднувати обов'язки викладача та першої леді США.

Як підкреслило джерело, можливо, ця ситуація говорить, що прийшов час стати більш сприйнятливими до ідеї про те, що дружина президента може одночасно бути і першою леді, і професіоналом у своїй сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'я президента Джо Байдена звикла перебувати в центрі уваги, а його дружина – Джилл Байден, встигла обзавестися безліч шанувальників по всій країні завдяки своїй простоті і професії педагога, яку вона не залишає, не дивлячись на політичну кар'єру чоловіка.