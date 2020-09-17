Джигурда розповів, хто сидів за кермом авто Єфремова в момент ДТП, і опублікував відеодоказ

Російський актор Нікіта Джигурда заявив, що за кермом автомобіля Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії за смертельну ДТП у центрі Москви, перебувала його колега Дар'я Білоусова.

За його словами, артист взяв її провину на себе і заборонив своєму адвокату Ельману Пашаєву розповідати про це в суді. Джигурда оприлюднив ролик на своїй сторінці в Instagram, на якому помітив ногу актриси біля водійського сидіння (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Білоусова працювала з Єфремовим в одному театрі. Lenta.ru

Також він показав фотографії Дар'ї з камери спостереження в день аварії, 8 червня, на яких видно, що вона знаходиться з Єфремовим біля його машини.

Зліва – Білоусова в день ДТП, справа – після аварії біля авто Єфремова. Скриншот відео

"Свободу Михайло Єфремов має здобути вже цього року. А учасники і глядачі цього постановочного детективу ще довго будуть згадувати пережиту виставу", – відзначив Джигурда.

Нагадаємо, після оголошення вироку в суді, 8-го вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

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