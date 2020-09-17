Джигурда розповів, хто сидів за кермом авто Єфремова в момент ДТП, і опублікував відеодоказ

Російський актор Нікіта Джигурда заявив, що за кермом автомобіля Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії за смертельну ДТП у центрі Москви, перебувала його колега Дар'я Білоусова.
За його словами, артист взяв її провину на себе і заборонив своєму адвокату Ельману Пашаєву розповідати про це в суді. Джигурда оприлюднив ролик на своїй сторінці в Instagram, на якому помітив ногу актриси біля водійського сидіння (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
Також він показав фотографії Дар'ї з камери спостереження в день аварії, 8 червня, на яких видно, що вона знаходиться з Єфремовим біля його машини.
"Свободу Михайло Єфремов має здобути вже цього року. А учасники і глядачі цього постановочного детективу ще довго будуть згадувати пережиту виставу", – відзначив Джигурда.
Нагадаємо, після оголошення вироку в суді, 8-го вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.