Джигурда назвав вирок Єфремову "свавіллям" і заявив про жінку за кермом в день ДТП
Російський актор Микита Джигурда назвав "свавіллям" вирок, який винесли Михайлу Єфремову за смертельну ДТП в Москві.
Так, Єфремова засудили до 8 років ув'язнення в колонії загального режиму. Джигурда зазначив, що захист актора буде оскаржувати вирок і додав, що він володіє інформацією про те, хто нібито кермував автівкою на момент аварії, повідомляє "Говорить Москва".
Так, на думку Джигурди, за кермом автомобіля Єфремова перебувала його подруга і колега Дар'я Білоусова. Відзначимо, під час зачитування вироку суд заявив, що перебування Єфремова за кермом його позашляховика на момент ДТП – доведено.
"Я володію інформацією, що за кермом сиділа жінка – актриса театру "Современник" Дар'я Білоусова, яка часто возила Мішу, коли він був напідпитку. Юрій Макєєв, експерт міжнародного рівня, дав відповідний висновок і вказав, що відразу після аварії з машини показалася жіноча нога 36-38 розміру. На ранок після аварії Білоусова прийшла в ідентичному взутті. Свідок Пашаєва, який недобачав, переплутав і сказав, що там сидів чоловік 38 років. Оскільки у Білоусової коротка зачіска, він переплутав її з молодиком", – висловився Джигурда.
Артист додав, що суд нібито виніс такий вирок "свідомо і сплановано".
"Я переконаний, що це свавілля, і буде подана апеляція, касація. Слідчий пішов на беззаконня. Суддя Абрамова також пішла на свавілля. Все це робиться свідомо", – підсумував актор.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.