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Джигурда назвав вирок Єфремову "свавіллям" і заявив про жінку за кермом в день ДТП

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Микита Джигурда став на захист Єфремова

Микита Джигурда став на захист Єфремова. колаж

Російський актор Микита Джигурда назвав "свавіллям" вирок, який винесли Михайлу Єфремову за смертельну ДТП в Москві.

Так, Єфремова засудили до 8 років ув'язнення в колонії загального режиму. Джигурда зазначив, що захист актора буде оскаржувати вирок і додав, що він володіє інформацією про те, хто нібито кермував автівкою на момент аварії, повідомляє "Говорить Москва".

Так, на думку Джигурди, за кермом автомобіля Єфремова перебувала його подруга і колега Дар'я Білоусова. Відзначимо, під час зачитування вироку суд заявив, що перебування Єфремова за кермом його позашляховика на момент ДТП – доведено.

Михайло Єфремов в залі суду.

Михайло Єфремов в залі суду. LifeShot

"Я володію інформацією, що за кермом сиділа жінка – актриса театру "Современник" Дар'я Білоусова, яка часто возила Мішу, коли він був напідпитку. Юрій Макєєв, експерт міжнародного рівня, дав відповідний висновок і вказав, що відразу після аварії з машини показалася жіноча нога 36-38 розміру. На ранок після аварії Білоусова прийшла в ідентичному взутті. Свідок Пашаєва, який недобачав, переплутав і сказав, що там сидів чоловік 38 років. Оскільки у Білоусової коротка зачіска, він переплутав її з молодиком", – висловився Джигурда.

Артист додав, що суд нібито виніс такий вирок "свідомо і сплановано".

"Я переконаний, що це свавілля, і буде подана апеляція, касація. Слідчий пішов на беззаконня. Суддя Абрамова також пішла на свавілля. Все це робиться свідомо", – підсумував актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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