Джигарханяну — 84: як актор виглядає сьогодні і чим хворіє

Радянський і російський актор і режисер Армен Джигарханян 3 жовтня відзначає свій 84-й день народження.

В останні роки він зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям, але все одно продовжує з'являтися на публіці веселим. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як зараз виглядає актор і чим хворіє.

Армен Джігарзанян 2019 рік utro.ru

Проблеми зі здоров'ям у Армена Джигарханяна почалися на тлі загострення гіпертонічної хвороби. Навесні 2018 року в мережі з'явилася інформація, що він – у критичному стані після перенесеного інфаркту, але чутки так і не підтвердилися на офіційному рівні.

Джігарзанян з помічником 1 жовтня 2019 рік "КП.ру"

Незважаючи на проблеми з високим тиском, артист намагався не пропускати збори акторів. Колеги за його завзятість називають Джигарханяна трудоголіком і людиною, яка віддана своїй справі.

Армен Джигарханян 1 жовтня 2019 року riafan.ru

У серпні 2018 повідомлялося, що він майже не міг самостійно пересуватися. Артист ходив вулицею за допомогою помічника. А пізніше деякі його знайомі, в тому числі колишня дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська, розповідали, що він – в дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці. Стверджували, що артист і зовсім може померти протягом декількох місяців. Як би там не було, Джигарханян надалі лікувався і знову з'являвся на публіці.

Армен Джигарханян 1 жовтня 2019 року "КП.ру"

У червні 2019 року син актора показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав в колі близьких. Але вже в серпні з'явилася інформація, що він потрапив до реанімації та навіть переніс операцію.

Відео – 27 сентября 2019 року

"Артиста прооперували сьогодні вранці: лікарі встановили складний кардіостимулятор останнього покоління. Все пройшло в штатному режимі, Джигарханян перебуває у свідомості. Але стан залишається стабільно важким – у артиста складна форма аритмії", – повідомляли ЗМІ 14 серпня.

Армен Джигарханян у вересні 2019 року instagram / teatrd

А 1 жовтня Джигарханян побував на церемонії прощання зі своїм колегою Марком Захаровим. Він ледве пересувався, і його вів під руку від машини до театру, де пройшло прощання, його помічник Артур Сомогонян. Таким чином, на офіційному рівні відомо лише, що у актора – серйозні проблеми із серцем та високий тиск, що не дивно, у такому віці.

Джигарханян із сином instagram / s_jigro

2015 рік - Віталіна Цимбалюк-Романовська, Армен Джигарханян, Марк Захаров instagram / vitalinaromanovskaya

2015 рік - Армен Джигарханян, Марк Захаров instagram / vitalinaromanovskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, з іменитим режисером Марком Захаровим, який помер у віці 85 років, попрощалися 1 жовтня в 10 ранку на основній сцені театру "Ленком".

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