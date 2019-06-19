Джигарханян здивував шанувальників зовнішнім виглядом: з'явилося фото

Радянський і російський актор і режисер Армен Джигарханян здивував і порадував шанувальників зовнішнім виглядом.

Відповідну фотографію опублікував його друг Артур Согомонян в офіційній групі в Facebook, показавши, що метр виглядає свіжо.

"У Армена Борисовича все гаразд, він зараз більше зайнятий відновленням здоров'я, оточений друзями і близькими людьми. З пресою, телебаченням і журналістами, Армен Борисович вважає за краще не спілкуватися, хоча ті як і раніше його атакують. На жаль, багато брехливої та некоректної інформації навколо його імені в минулому році позначилися на його самопочутті. Проте, Армен Борисович з інтересом переглядає і обговорює інформацію, яку наші учасники розміщують в групі", – зазначив Согомонян.

Армен Джигарханян із сім'єю Артур Согомонян / Facebook

У мережі шанувальники помітили, що 83-річний Джигарханян після всіх новин про проблеми зі здоров'ям – у відмінній формі.

"Армен Борисович в гарній формі, дуже пострункішав, так тримати, Джигарханян", "Ради його бачити живим і здоровим", "Троє справжніх чоловіків. Як радісно бачити Армена Борисовича в оточенні близьких йому людей, які люблять його і піклуються про нього", "Спасибі за добрі новини про нашого дорогого метра. Слава Богу, що у нього все гаразд, і він в надійних і люблячих руках друзів", – написали шанувальники.

Армен Джигарханян ВладТайм

Як повідомляв OBOZREVATEL, подруга Джигарханяна розповідала журналістам, що артист може померти протягом кількох місяців. Вона побоювалася, що він може не пережити зиму-2019, так як "дуже поганий".

Про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходили чутки. У серпні 2018 повідомлялося, що він майже не міг самостійно пересуватися. У березні колишня дружина метра також заявила, що він знаходився в дуже поганому стані.

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