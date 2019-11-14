Джигарханян потрапив у реанімацію у важкому стані – ЗМІ

Відомий актор Армен Джигарханян доправлений до московської лікарні у вкрай важкому стані.

Як повідомив Mash, зараз він у реанімації. В артиста загострилися хронічні захворювання на тлі затяжної пневмонії. Зараз він перебуває під постійним наглядом лікарів.

Армен Джигарханян Фото: utro.ru

Як передає 360tv, незабаром представник актора спростував повідомлення у ЗМІ, сказавши, що з Джигарханяном все гаразд. У Театрі Армена Джигарханяна також інформації про госпіталізацію немає.

Армен Джигарханян Фото: utro.ru

Нагадаємо, що про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 року повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися.

Його подруга розповідала журналістам, що артист може померти протягом декількох місяців. Вона побоювалася, що він може не пережити зиму-2019, оскільки "йому дуже погано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року ексдружина Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська розповідала, що він перебував у дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці.

Однак у червні його син показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав у колі близьких.

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