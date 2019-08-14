Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Джигарханян потрапив у реанімацію: що відомо

Читати матеріал російською

Радянський і російський актор і режисер Армен Джигарханян потрапив у реанімацію через давнє захворювання.

За данними Telegram-каналу Mash, у легендарного артиста відбулося загострення на тлі серцево-судинної та ниркової недостатності.

"Зараз він в одній з московських лікарень під постійним наглядом лікарів", – додали у соцмережі. За інформацією ЗМІ, артист перебуває у важкому стані. Подробиці поки невідомі.

Новини
Помер один із найстаріших захисників України: українці сумують за воїном
Джигарханян із сином

Джигарханян із сином

instagram / s_jigro

Також Mash уточнює, що Джигарханяна готують до операції, він знаходиться у свідомості. Повідомляється, що йому збираються провести імплантацію постійного кардіостимулятора.

У свою чергу Telegram-канал "Підйом" зв'язався з театром актора, де не змогли сказати нічого конкретного про його стан.

"Нам нічого не відомо, значить, це швидше за все, як завжди... якщо дійсно щось було, ми б точно знали", – додали в повідомленні.

А ТАСС повідомляє, що Джигарханяна планують виписати з лікарні через кілька днів. Тим часом, друг Джигарханяна Артур Согомонян у коментарі "РИА Новости" спростував повідомлення про екстрену госпіталізацію.

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

ВладТайм

"Ніяких гострих захворювань немає, у нього просто планова профілактика. Ніякої реанімації немає. Не знаю, хто це пише, чутки розпускає, нічого такого у нього немає", – сказав він.

Нагадаємо, що про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 року повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися.

Його подруга розповідала журналістам, що артист може померти протягом декількох місяців. Вона побоювалася, що він може не пережити зиму-2019, оскільки "йому дуже погано".

Джигарханян потрапив у реанімацію: що відомо
Джигарханян потрапив у реанімацію: що відомо
Джигарханян потрапив у реанімацію: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року ексдружина артиста Віталіна Цимбалюк-Романовська розповідала, що він перебуває у дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці. Однак у червні його син показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав у колі близьких.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Армен Джигарханян
Місце
Росія Москва
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
4
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Здоров'я ,сил та наснаги Вам,Армене Борисовичу!Виздоровлювайте......ВЕЛИКИЙ АКТОР..ВЕЛИКА ТА ПРОСТО ,ЧУДОВА ЛЮДИНА!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...