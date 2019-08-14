Джигарханян потрапив у реанімацію: що відомо

Радянський і російський актор і режисер Армен Джигарханян потрапив у реанімацію через давнє захворювання.

За данними Telegram-каналу Mash, у легендарного артиста відбулося загострення на тлі серцево-судинної та ниркової недостатності.

"Зараз він в одній з московських лікарень під постійним наглядом лікарів", – додали у соцмережі. За інформацією ЗМІ, артист перебуває у важкому стані. Подробиці поки невідомі.

Джигарханян із сином instagram / s_jigro

Також Mash уточнює, що Джигарханяна готують до операції, він знаходиться у свідомості. Повідомляється, що йому збираються провести імплантацію постійного кардіостимулятора.

У свою чергу Telegram-канал "Підйом" зв'язався з театром актора, де не змогли сказати нічого конкретного про його стан.

"Нам нічого не відомо, значить, це швидше за все, як завжди... якщо дійсно щось було, ми б точно знали", – додали в повідомленні.

А ТАСС повідомляє, що Джигарханяна планують виписати з лікарні через кілька днів. Тим часом, друг Джигарханяна Артур Согомонян у коментарі "РИА Новости" спростував повідомлення про екстрену госпіталізацію.

Армен Джигарханян ВладТайм

"Ніяких гострих захворювань немає, у нього просто планова профілактика. Ніякої реанімації немає. Не знаю, хто це пише, чутки розпускає, нічого такого у нього немає", – сказав він.

Нагадаємо, що про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 року повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися.

Його подруга розповідала журналістам, що артист може померти протягом декількох місяців. Вона побоювалася, що він може не пережити зиму-2019, оскільки "йому дуже погано".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року ексдружина артиста Віталіна Цимбалюк-Романовська розповідала, що він перебуває у дуже поганому стані, тому зовсім не з'являвся на публіці. Однак у червні його син показав фотографію, на якій Армен добре виглядав і відпочивав у колі близьких.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!