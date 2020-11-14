Джигарханян помер: як зірки відреагували на смерть легенди

14 листопада стало відомо про смерть російського актора Армена Джигарханяна.

Про трагедію повідомили в Московському драматичному театрі. Джигарханян пішов із життя на 86 році життя.

Артист довгий час боровся з важкими недугами.

OBOZREVATEL зібрав першу реакцію знаменитостей, які висловили співчуття близьким та рідним Джигарханяна.

Акторка Олена Проклова

"Людина до кінця своїх днів жила пристрастями, емоціями. І не тільки на сцені, в кіно, але і в своєму особистому житті. Він завжди дивився в майбутнє, завжди хотів чогось нового. Пригадую роботу з ним як одну з найбільш творчих і цікавих пригод. Я думаю, що нам усім його дуже не вистачатиме".

Артист Марк Рудінштейн

"У мене така теорія: поки ми не провели людину, вона ще з нами. Тому я не можу попрощатися з Джигарханяном. Пішла дотепна людина. Нехай йому буде пухом земля, нехай він іще поживе з нами ці дні, поки ми будемо з ним прощатися".

Актор Андрій Соколов

"Папа Джига... Царство небесне, дорога моя людино. Пішов іще один Великий Артист.

Одного разу, багато років тому, я мотався в Пітер фактично щодня, зі мною вже віталися всі провідники в "Червоній стрілі" і коли я заходив у свій СВ, завжди була одна думка: "Хто сусід". Всякі попутники зустрічалися – кому поговорити, у кого безсоння, хтось хропе. Того разу я зайшов першим і мій попутник відкрив двері за хвилину до відправлення. Ним виявився Армен Борисович, у якого в очах стояло таке ж питання. Коли ми побачили один одного, зітхнули з полегшенням, і проговорили всю ніч. Після цієї поїздки він завжди називав мене "синок", а я його "Папа Джига". Прощай, рідна моя людино".

Раніше OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про особисте життя Армена Джигарханяна.