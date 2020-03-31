Радянський та російський актор і режисер Армен Джигарханян перебуває у дуже важкому стані, тому зовсім не з'являється на публіці.

Про це розповів близький друг артиста, продюсер Марк Рудінштейн. На його думку, того Армена Борисовича, якого знала і любила вся країна, вже давно немає – він "перетворився на овоч". Рудінштейн зазначив, що всьому виною став діабет, з яким режисер бореться в останні роки, а також плітки та скандали, які виникають навколо його персони, передає "Собеседник".

Армен Джигарханян Фото: teleprogramma.pro

"На жаль, Армена Борисовича, якого ми всі знали раніше, вже немає. Замість нього – овоч, який не розуміє, що з ним відбувається. У театрі він не буває, діабет його практично добив. А ще на нього сильно вплинули всі ті провокації на телебаченні, які влаштовували його колишні дружини заради заробляння грошей", – сказав Рудінштейн.

Він також додав, що особливим ударом для його друга стало розлучення з Віталіною Цимбалюк-Романовською, з якою він прожив 15 років.

Армен Джигарханян і Віталіна Цимбалюк-Романовська Фото: spletnik.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, про поганий стан здоров'я Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися.

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