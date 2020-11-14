Джигарханян говорив, що російської мови немає? У мережі знайшовся скандальний кадр з фільму

У мережі знайшовся скандальний кадр з фільму "Князь Удача Адреевич", де зіграв відомий російський актор Армен Джигарханян, який помер в ніч на 14 листопада.

У фільмівін виконав роль вчителя музики Касторіева і виголосив невтішний монолог про російську мову і про її культуру.

"Російської мови немає. У російській мові адже дуже мало російських слів. Солдат, революція, радіо, телевізор – це ж не російські слова. Ось матюки, хамство –- це явище типово російське." Таво-чаво ", ось це по-російськи" , – говорив в кадрі актор.

Крім того, в кадрі з фільму головний герой розкритикував росіян як народ, дивуючись звідки вони походять

"Хто такі росіяни і звідки вони взялися? Незрозуміло. Адже були татари, були варяги, морда, черемиси і вийшов компот - коктейль", –виголосив артист.

Також в кадрі критиці піддалася і сама російська культура, що вихваляє тупість і лінь.

"Що ви хочете, якщо російський народ придумує героєм своїх казок Івана Дурня. Уявіть, цілий народ придумує героєм дурня", – обурювався герой з фільму.

А в кінці репліки Джигарханян додав, що в Росії нічого не цінують.

"У нас не цінують талант, у нас немає культури", – говорив у фільмі актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Армен Джигарханян ніколи не приховував свою думку з приводу України і Росії. Він навіть висловлював підтримку і стояв на боці українців.