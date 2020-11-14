СМЕРТЬ ЗБИРАЄ СЕБЕ КРАЩИЙ ТЕАТР

У 85 років нас покинув сьогодні чудовий актор і друг України Армен Джигарханян.

Я пам'ятаю його добрі очі, зухвалу усмішку, яскравий талант .... Протягом десятиліть його буквально обожнювала публіка, режисери намагалися дістати його згоду на роль, а критики відзначали високу майстерність.

Після анексії Криму Росією Джигарханян встав на сторону українців, відмовившись підписувати будь-який лист на підтримку Путіна.

Актор підтвердив свою позицію, виступивши із засудженням агресивної політики Росії.

Вічна пам'ять, маестро! Жахливий рік, коли йдуть кращі ...

Оплески !!!

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