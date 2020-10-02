Джигана звинуватили в оскверненні стародавнього святилища в Росії

Російського репера українського походження Джигана (справжнє ім'я – Денис Устименко-Вайнштейн) звинуватили в оскверненні середньовічного святилища Реком, що на Кавказі.

Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував фото на фоні святині. Відзначимо, що це місце не можна відвідувати жінкам, а чоловікам заборонено вживати алкоголь, курити та йти по паломницькій стежці у взутті (фото дивіться нижче).

Проте шанувальники помітили, що Джиган не зняв свої кросівки. У мережі негативно відреагували на вчинок репера.

"Невже ніхто зауваження не зробив?", "У взутті на святий Реком не можна підніматися!", "Джига, терміново тапки знімай, а то зараз за тобою з вилами прийдуть", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джиган зізнався, що після лікування в чотирьох клініках був офіційно визнаний психічно нездоровим. За його словами, всі його біди почалися з нічних вечірок в Маямі, які, як з'ясувалося пізніше, організовували дилери.