Джигана знайшли в наркологічній клініці після зникнення: що трапилося
Репера Джигана, який раптово зник після новини про розлучення з Оксаною Самойловою, знайшли в реабілітаційному центрі в Москві.
Як пише Starhit, поки невідомо, скільки триватиме лікування артиста, – він може знаходитися там від кількох тижнів до кількох місяців.
Повідомляється, що Джиган ні з ким не виходить на зв'язок. А доступ до соцмереж йому дозволений не частіше одного разу на день.
Крім того, реперу заборонено залишати установу, а вихід на вулицю – тільки в супроводі персоналу. Що стосується харчування, то артист може замовляти собі доставку з будь-якого ресторану, проте все проходить ретельний контроль.
Також, як пише видання, зараз спілкування Джиган підтримує лише зі своїми родичами, більшість з яких живуть в Одесі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.