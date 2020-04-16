Джигана знайшли в наркологічній клініці після зникнення: що трапилося

Анна Міхно люди 12:54, 16.04.2020

Репера Джигана, який раптово зник після новини про розлучення з Оксаною Самойловою, знайшли в реабілітаційному центрі в Москві.

Як пише Starhit, поки невідомо, скільки триватиме лікування артиста, – він може знаходитися там від кількох тижнів до кількох місяців.

Джиган
Instagram @iamgeegun

Повідомляється, що Джиган ні з ким не виходить на зв'язок. А доступ до соцмереж йому дозволений не частіше одного разу на день.

Крім того, реперу заборонено залишати установу, а вихід на вулицю – тільки в супроводі персоналу. Що стосується харчування, то артист може замовляти собі доставку з будь-якого ресторану, проте все проходить ретельний контроль.

Джиган
Instagram @iamgeegun

Також, як пише видання, зараз спілкування Джиган підтримує лише зі своїми родичами, більшість з яких живуть в Одесі.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Продавала свічки в церкві: подробиці про загиблу від коронавірусу на Харківщині

Командувачем ССО хочуть призначити полковника Доманського: його звільнили із ЗСУ за розстріл курсантів із танка

У РФ заявили про затримання в Криму українських розвідників: з'явилася реакція Києва

Нефьодов виписав собі та заступникам премії у 600% від окладу

Європарламент підтримав вступ України до ЄС: подробиці проєкту