Джигана знайшли в наркологічній клініці після зникнення: що трапилося

Репера Джигана, який раптово зник після новини про розлучення з Оксаною Самойловою, знайшли в реабілітаційному центрі в Москві.

Як пише Starhit, поки невідомо, скільки триватиме лікування артиста, – він може знаходитися там від кількох тижнів до кількох місяців.

Джиган Instagram @iamgeegun

Повідомляється, що Джиган ні з ким не виходить на зв'язок. А доступ до соцмереж йому дозволений не частіше одного разу на день.

Крім того, реперу заборонено залишати установу, а вихід на вулицю – тільки в супроводі персоналу. Що стосується харчування, то артист може замовляти собі доставку з будь-якого ресторану, проте все проходить ретельний контроль.

Джиган Instagram @iamgeegun

Також, як пише видання, зараз спілкування Джиган підтримує лише зі своїми родичами, більшість з яких живуть в Одесі.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @iamgeegun

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